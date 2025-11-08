Soirée disco Hôtel-Restaurant La Pont d’Arcole Riscle

Soirée disco Hôtel-Restaurant La Pont d’Arcole Riscle samedi 8 novembre 2025.

Soirée disco

Hôtel-Restaurant La Pont d’Arcole 519 route d Aquitaine Riscle Gers

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le Relais du Pont d’Arcole vous invite à une soirée disco animée par DJ Nacho.

Entre une marquisette bien fraîche, un savoureux couscous trois viandes et un dessert tout doux (bavarois à la framboise), la soirée s’annonce délicieusement festive !

Hôtel-Restaurant La Pont d’Arcole 519 route d Aquitaine Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 71 40 laurentdelphine8@gmail.com

English :

Le Relais du Pont d?Arcole invites you to a disco evening hosted by DJ Nacho.

With a fresh marquisette, a delicious three-meat couscous and a sweet dessert (raspberry bavarois), the evening promises to be deliciously festive!

German :

Das Relais du Pont d’Arcole lädt Sie zu einem Discoabend ein, der von DJ Nacho moderiert wird.

Mit einer kühlen Marquisette, einem schmackhaften Couscous aus drei Fleischsorten und einem süßen Dessert (Himbeerbayerisch) verspricht der Abend ein wahres Fest zu werden!

Italiano :

Il Relais du Pont d’Arcole vi invita a una serata in discoteca condotta da DJ Nacho.

Con una fresca marquisette, un gustoso couscous di tre carni e un dolce (bavarese al lampone), la serata si preannuncia deliziosamente festosa!

Espanol :

El Relais du Pont d’Arcole le invita a una noche de discoteca animada por DJ Nacho.

Con una marquisette fresca, un sabroso cuscús de tres carnes y un postre dulce (bavarois de frambuesa), ¡la velada promete ser deliciosamente festiva!

