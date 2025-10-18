Soirée disco Sceaux-du-Gâtinais

Soirée disco

Soirée disco Sceaux-du-Gâtinais samedi 18 octobre 2025.

Soirée disco

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Soirée disco Italo Disco
Le dress code disco s’impose pour une soirée à paillettes et haute en couleurs ! Joie et convivialité seront de la partie; Restauration sur place   .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire  

English :

Italo Disco Evening

German :

Disco-Abend Italo Disco

Italiano :

Serata Italo Disco

Espanol :

Noche Italo Disco

L’événement Soirée disco Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2025-10-10 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS