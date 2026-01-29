Soirée disco Soumans
Soirée disco Soumans samedi 7 février 2026.
Soirée disco
Salle des fêtes Soumans Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
19h30 karaoké
22h30 bal animé par la disco mobile
Buvette et food truck sur place
1 boisson offerte aux personnes costumées .
Salle des fêtes Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 41 19 12 cdf.soumans23@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée disco Soumans a été mis à jour le 2026-01-27 par Creuse Confluence Tourisme