Soirée disco Taizé Salle de Ligaine Plaine-et-Vallées

Soirée disco Taizé

Salle de Ligaine 1 Route de Thouars Ligaine Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Les années 80 et 90 ont révolutionné les mœurs… Replongez au cœur de ces années survoltées tout au long de la soirée organisée par l’ES Lutaizien-Oiron. Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis, et dans la bonne humeur. Buvette et restauration rapide sur place.

Les années 80 et 90 ont révolutionné les mœurs… Replongez au cœur de ces années survoltées tout au long de la soirée organisée par l’ES Lutaizien-Oiron. Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis, et dans la bonne humeur. Buvette et restauration rapide sur place. .

Salle de Ligaine 1 Route de Thouars Ligaine Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : Soirée disco Taizé

Feel like stepping back in time to the 80s and 90s? Come and sway to disco music, and for even more fun, don’t hesitate to dress up! Festive atmosphere guaranteed!

German : Soirée disco Taizé

Lust auf einen Sprung in die 80er und 90er Jahre? Lassen Sie Ihre Hüften zu Disco-Musik schwingen und für noch mehr Spaß können Sie sich auch gerne verkleiden! Festliche Stimmung garantiert!

Italiano :

Gli anni ’80 e ’90 hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere? Questa serata, organizzata da ES Lutaizien-Oiron, vi riporterà a quei giorni inebrianti. Venite tutti a condividere un momento di convivialità con la famiglia o gli amici, e di buon umore. Bar e fast food sul posto.

Espanol : Soirée disco Taizé

¿Te apetece un viaje a los años 80 y 90? Ven a bailar al ritmo de la música disco y, para divertirte aún más, no dudes en venir disfrazado Ambiente festivo garantizado

L’événement Soirée disco Taizé Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2025-11-12 par Maison du Thouarsais