Soirée Disco Thil-Manneville

Soirée Disco Thil-Manneville dimanche 4 octobre 2026.

Soirée Disco

Salle des fêtes Thil-Manneville Seine-Maritime

Début : 2026-10-04 19:30:00

fin : 2026-10-04

2026-10-04

Venez vibrer au rythme de la musique avec un accessoire disco !

Dj Teddy vous attend ! Buvette sur place et repas sur réservation !

Au menu apéro, buffet froid, fromage, dessert, café .

Salle des fêtes Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 50 91 86 34

