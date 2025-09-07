Soirée Disco Thil-Manneville
Soirée Disco Thil-Manneville dimanche 4 octobre 2026.
Soirée Disco
Salle des fêtes Thil-Manneville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 19:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Venez vibrer au rythme de la musique avec un accessoire disco !
Dj Teddy vous attend ! Buvette sur place et repas sur réservation !
Au menu apéro, buffet froid, fromage, dessert, café .
Salle des fêtes Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 50 91 86 34
English : Soirée Disco
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Disco Thil-Manneville a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux