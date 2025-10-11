Soirée disco Vald’Yerre

samedi 11 octobre 2025.

Soirée disco

Salle multi activités Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

19:00:00

2025-10-11

Soirée dansante à partir de 19h00, repas avec Le P’tit Truck tartine garnie au choix, crêpe ou glace, apéritf offert. Accès gratuit à la soirée dansante à partir de 22h00. Avec DJ Franck anim’. Organisé par Sourie de Mômes 28

Salle multi activités Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 06 46 93 66

English :

Evening dance from 7:00 pm, meal with Le P’tit Truck: choice of tartine garnie, crêpe or ice cream, aperitif on offer. Free access to the dance from 10:00 pm. With DJ Franck anim’. Organized by Sourie de Mômes 28

German :

Tanzabend ab 19:00 Uhr, Essen mit Le P’tit Truck: belegtes Brot nach Wahl, Crêpe oder Eis, kostenloser Aperitif. Kostenloser Zugang zum Tanzabend ab 22:00 Uhr. Mit DJ Franck anim’. Organisiert von Sourie de Mômes 28

Italiano :

Serata danzante dalle 19.00, pasto con Le P’tit Truck: panino, crêpe o gelato a scelta, aperitivo gratuito. Accesso libero alla festa da ballo dalle 22.00. Con il DJ Franck anim’. Organizzato da Sourie de Mômes 28

Espanol :

Baile nocturno a partir de las 19.00 h, comida con Le P’tit Truck: sandwich, crêpe o helado a elegir, aperitivo gratuito. Acceso gratuito a la fiesta de baile a partir de las 22.00 h. Con DJ Franck anim’. Organiza Sourie de Mômes 28

