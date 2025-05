SOIRÉE DISCO – Valras-Plage, 30 mai 2025 07:00, Valras-Plage.

Hérault

SOIRÉE DISCO 176 Avenue du Casino Valras-Plage Hérault

Début : 2025-05-30

fin : 2025-05-30

2025-05-30

Ambiance funky, paillettes et boules à facettes, venez danser sur les meilleurs sons des années 70 et 80! Mettez votre plus belle tenue disco pour l’occasion.

Restauration possible sur place.

Payant Réservation obligatoire. .

176 Avenue du Casino

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 6 13 64 31 60

English :

Funky atmosphere, glitter and disco balls, come and dance to the best sounds of the 70s and 80s! Wear your best disco outfit for the occasion.

German :

Funky, Glitzer und Discokugeln tanze zu den besten Klängen der 70er und 80er Jahre! Ziehen Sie Ihr bestes Disco-Outfit an.

Italiano :

Con la sua atmosfera funky, i glitter e le palle da discoteca, venite a ballare con i migliori suoni degli anni ’70 e ’80! Indossate il vostro miglior abbigliamento da discoteca per l’occasione.

Espanol :

Con su ambiente funky, purpurina y bolas de discoteca, ¡ven a bailar al ritmo de los mejores sonidos de los años 70 y 80! Ponte tu mejor atuendo disco para la ocasión.

L’événement SOIRÉE DISCO Valras-Plage a été mis à jour le 2025-05-13 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE