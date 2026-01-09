Soirée Disco Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan

Soirée Disco

Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Rejoignez le FCPE de Villeneuve de Marsan jusqu’au bout de la nuit pour une soirée Disco §

Que vous soyez plutôt Boney M ou Bee Gees, il y en aura pour tout les goûts.

Une ambiance assurée par une équipe motivée Blind test, chorégraphie, …

Réservation jusqu’au 23 Janvier.

Soirée au profit de l’association des parents d’élèves .

Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 81 47 93

English : Soirée Disco

Join the Villeneuve de Marsan FCPE until the end of the night for a Disco § party!

Whether you’re into Boney M or Bee Gees, there’s something for everyone.

An atmosphere provided by a motivated team: Blind test, choreography, …

Reservations until January 23.

L’événement Soirée Disco Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Landes d’Armagnac