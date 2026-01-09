Soirée Disco Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan
Soirée Disco Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan samedi 31 janvier 2026.
Soirée Disco
Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Rejoignez le FCPE de Villeneuve de Marsan jusqu’au bout de la nuit pour une soirée Disco §
Que vous soyez plutôt Boney M ou Bee Gees, il y en aura pour tout les goûts.
Une ambiance assurée par une équipe motivée Blind test, chorégraphie, …
Réservation jusqu’au 23 Janvier.
Rejoignez le FCPE de Villeneuve de Marsan jusqu’au bout de la nuit pour une soirée Disco §
Que vous soyez plutôt Boney M ou Bee Gees, il y en aura pour tout les goûts.
Une ambiance assurée par une équipe motivée Blind test, chorégraphie, …
Réservation jusqu’au 23 Janvier.
Soirée au profit de l’association des parents d’élèves .
Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 81 47 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Disco
Join the Villeneuve de Marsan FCPE until the end of the night for a Disco § party!
Whether you’re into Boney M or Bee Gees, there’s something for everyone.
An atmosphere provided by a motivated team: Blind test, choreography, …
Reservations until January 23.
L’événement Soirée Disco Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Landes d’Armagnac