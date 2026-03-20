Soirée disco

216 Esplanade de Loisirs Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée disco organisée par l’Amicale Laïque à partir de 19h à la salle des fêtes Au menu trio gourmand, poulet à la marocaine et frites fraîches, fromage, salade, dessert glacé, vin et café compris Tarifs 22 € par personne, 12 € pour les moins de 10 ans, 16 € à emporter Venez danser jusqu’

Soirée disco organisée par l’Amicale Laïque à partir de 19h à la salle des fêtes Au menu trio gourmand, poulet à la marocaine et frites fraîches, fromage, salade, dessert glacé, vin et café compris Tarifs 22 € par personne, 12 € pour les moins de 10 ans, 16 € à emporter Venez danser jusqu’au bout de la nuit ! .

216 Esplanade de Loisirs Villetoureix 24586 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 34 57 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée disco

Disco evening organized by the Amicale Laïque from 7pm at the Salle des Fêtes Menu: gourmet trio, Moroccan-style chicken with fresh French fries, cheese, salad, iced dessert, wine and coffee included Prices: 22? per person, 12? for children under 10, 16? to take away Come and dance the night away!

L’événement Soirée disco Villetoureix a été mis à jour le 2026-03-17 par Val de Dronne