Soirée discothèque avec DJ TOF Chez Paulette Pagney-derrière-Barine

Soirée discothèque avec DJ TOF Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

On remet ça. Déjà !

Franchement … après l’ambiance de la dernière, impossible de rester sage bien longtemps. Et puis faut dire la vérité il lui reste pas mal de morceaux en réserve.

Alors oui DF Tof reprend les commandes, plus vite que prévu.

Des galettes qui n’attendent qu’à tourner, des riffs qui brûlent d’impatience, des basses prêtes à cogner et toujours ce mélange explosif de reggae qui groove, de rock qui rassemble et de métal qui réveille les morts.

La dernière vous a mis en jambe. La prochaine va vous faire décoller.

Si tu étais là la dernière fois, tu sais.

Si tu as raté … c’est le moment de te rattraper.

Nouvelle date. Même folie. Même mission retourner la piste.

Let’s rock encore !Tout public

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

English :

Here we go again. Already!

Frankly… after the atmosphere of the last one, it’s impossible to stay quiet for long. And let’s face it: he’s got a lot of songs left in the tank.

So yes DF Tof is back at the helm, faster than expected.

Galettes just waiting to be spun, riffs burning with impatience, bass ready to thump and always that explosive mix of reggae that grooves, rock that rallies and metal that wakes the dead.

The last one got you going. The next one will get you off your feet.

If you were here last time, you know.

If you missed out … now’s the time to catch up.

New date. Same madness. Same mission: turn the track around.

Let’s rock again!

