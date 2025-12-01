Soirée discothèque Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 22:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Press Start to Dance !

READY PLAYER ONE ?

La playlist des années 80, gonflée à bloc

VS

PLAYER TWO insert coin

Les années 90, façon Paulette

Qui va gagner ? TOI, peut-être !

Recharge ta barre d’énergie, viens danser entre deux décennies et si tu en as envie, viens jouer à Shinobi !

Bornes d’arcade en libre accès, ambiance pixel et musique au top, viens te challenger sur la piste ou devant l’écran.Tout public

8 .

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

English :

Press Start to Dance!

READY PLAYER ONE?

The ’80s playlist, pumped up to the max

VS

PLAYER TWO insert coin

The 90s, Paulette style

Who’s going to win? Maybe YOU!

Recharge your energy bar, come and dance between two decades, and if you feel like it, come and play Shinobi!

With free-access arcade kiosks, pixel atmosphere and top-notch music, come and challenge yourself on the track or in front of the screen.

L’événement Soirée discothèque Chez Paulette Pagney-derrière-Barine a été mis à jour le 2025-11-28 par MT TERRES TOULOISES