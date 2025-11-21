Soirée discothèque Made In Paulette Pagney-derrière-Barine

Soirée discothèque Made In Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Chez Paulette rallume la flamme du rock !

De Elvis à Artic Monkeys, en passant par Nirvana et Queen.

Soiré Discothèque Made In Paulette du rock, de la pop, et du gros son jusqu’à l’aube.

Du rock des sixties à la pop d’aujourd’hui !

Chez Paulette, on te replonge dans plus de 60 ans de musique ! Les amphis chauffent, les vinyles tournent et les guitares grondent …

Des riffs mythiques des années 60 aux hymnes pop modernes, en passant par des mélodies envoûtantes, le tout porté par une énergie brute !

Une playlist 100% Made In Paulette, pour te faire danser, chanter et vibrer jusqu’au bout de la nuit !

Prépare ton plus beau look, ton énergie, et viens faire trembler le dancefloor !

Rock, Grunge, Pop, Punk, Indie, Metal tout y passe !Tout public

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

English :

Chez Paulette rekindles the flame of rock!

From Elvis to Artic Monkeys, Nirvana to Queen.

Soiré Discothèque Made In Paulette rock, pop and big sounds until dawn.

From sixties rock to today’s pop!

At Paulette, we’ll take you back over 60 years of music! Amphitheaters heat up, vinyls spin and guitars rumble …

From legendary ’60s riffs to modern pop anthems and haunting melodies, all driven by raw energy!

A 100% Made In Paulette playlist, to keep you dancing, singing and vibrating all night long!

Get your best look and energy ready, and come and shake the dancefloor!

Rock, Grunge, Pop, Punk, Indie, Metal you name it!

German :

Chez Paulette entfacht die Flamme des Rocks wieder!

Von Elvis über Artic Monkeys bis hin zu Nirvana und Queen.

Soiré Discothèque Made In Paulette Rock, Pop und fette Sounds bis zum Morgengrauen.

Vom Rock der Sixties bis zum Pop von heute!

Bei Paulette tauchst du in über 60 Jahre Musikgeschichte ein! Die Hörsäle heizen sich auf, die Vinylplatten drehen sich und die Gitarren dröhnen …

Von den legendären Riffs der 60er Jahre über moderne Pop-Hymnen bis hin zu betörenden Melodien, alles getragen von roher Energie!

Eine Playlist 100% Made In Paulette, um dich bis zum Ende der Nacht tanzen, singen und vibrieren zu lassen!

Pack deinen besten Look und deine Energie ein und komm, um den Dancefloor zum Beben zu bringen!

Rock, Grunge, Pop, Punk, Indie, Metal alles ist dabei!

Italiano :

Chez Paulette riaccende la fiamma del rock!

Da Elvis agli Artic Monkeys, dai Nirvana ai Queen.

Soiré Discothèque Made In Paulette rock, pop e grandi suoni fino all’alba.

Dal rock degli anni Sessanta al pop di oggi!

Alla Paulette vi faremo ripercorrere 60 anni di musica! Gli anfiteatri si scaldano, i vinili girano e le chitarre rimbombano…

Dai leggendari riff degli anni ’60 ai moderni inni pop e alle melodie ammalianti, il tutto guidato da un’energia cruda!

Una playlist 100% Made In Paulette, per farvi ballare, cantare e scatenare tutta la notte!

Preparate il vostro look migliore e la vostra energia e venite a scatenarvi sulla pista da ballo!

Rock, Grunge, Pop, Punk, Indie, Metal non c’è che dire!

Espanol :

¡Chez Paulette reaviva la llama del rock!

De Elvis a Artic Monkeys, de Nirvana a Queen.

Soiré Discothèque Made In Paulette rock, pop y grandes sonidos hasta el amanecer.

Del rock de los sesenta al pop de hoy

En Paulette, ¡te transportaremos a más de 60 años de música! Los anfiteatros se calientan, los vinilos giran y las guitarras retumban …

Desde los riffs legendarios de los años 60 hasta los himnos del pop moderno y las melodías evocadoras, ¡todo impulsado por la energía bruta!

Una lista de reproducción 100% Made In Paulette, para que bailes, cantes y rockees toda la noche

Prepara tu mejor look y tu energía, ¡y ven a sacudir la pista de baile!

Rock, Grunge, Pop, Punk, Indie, Metal… ¡lo que quieras!

