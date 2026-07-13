Informations pratiques

Lunas-les-Châteaux

SOIRÉE DISNEY

Route de Bédarieux Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Soirée Cabaret Disney à 20h au restaurant O petit Baigneur.

RDV sur place près de la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.

Informations et réservations au 07 57 67 75 22

Soirée Cabaret Disney à 20h au restaurant O petit Baigneur.

RDV sur place près de la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.

Informations et réservations au 07 57 67 75 22 .

Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 7 57 67 75 22

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English :

Disney Cabaret Night at 8 p.m. at the O Petit Baigneur restaurant.

Meet on site near the Prade Recreation Center in Lunas-les-Châteaux.

For information and reservations, call 07 57 67 75 22

L’événement SOIRÉE DISNEY Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB