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SOIRÉE DISNEY Lunas-les-Châteaux

jeudi 30 juillet 2026 · Lunas

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Adresse
Route de Bédarieux
Ville
34650 Lunas
Département
Hérault
Tarif

Lunas-les-Châteaux

SOIRÉE DISNEY

Route de Bédarieux Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Soirée Cabaret Disney à 20h au restaurant O petit Baigneur.
RDV sur place près de la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.
Informations et réservations au 07 57 67 75 22
Soirée Cabaret Disney à 20h au restaurant O petit Baigneur.
RDV sur place près de la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.
Informations et réservations au 07 57 67 75 22   .

Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 7 57 67 75 22 

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English :

Disney Cabaret Night at 8 p.m. at the O Petit Baigneur restaurant.
Meet on site near the Prade Recreation Center in Lunas-les-Châteaux.
For information and reservations, call 07 57 67 75 22

L’événement SOIRÉE DISNEY Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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