Soirée distillation

Westhalten Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21

Les soirées distillerie approchent à grands pas et la distillerie du Clos Sainte Apolline sera en pleine effervescence. Un moment très convivial qui remporte un franc succès ! La soirée débutera par une dégustation des vins du Clos Sainte Apolline et se poursuivra à l’Auberge autour du menu Distillateur accompagné de vins ou eaux de vie choisis. La soirée se terminera par une véritable dégustation d’eaux de vie. .

Westhalten 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 60 04 info@bollenberg.com

English :

Distillery evenings are fast approaching, and the Clos Sainte Apolline distillery will be in full swing. The evening will begin with a tasting of Clos wines, followed by a Distiller menu at the Auberge, accompanied by selected wines or eaux de vie. The evening will conclude with a real eau de vie tasting.

