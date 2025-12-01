soirée DJ à la patinoire Rochefort

soirée DJ à la patinoire

Place Colbert Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif exceptionnel soirée DJ

Date et horaire :

Début : 2025-12-22 19:00:00

fin : 2025-12-22 22:00:00

2025-12-22

La magie de Noël s’installe à Rochefort avec une saison rythmée par la grande patinoire place Colbert, les villages de Noël scintillants et une multitude d’animations dédiées aux enfants.

Place Colbert Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 65 40

English : DJ night at the ice rink

The magic of Christmas descends on Rochefort with a season punctuated by the large ice rink on Place Colbert, sparkling Christmas villages and a host of activities for children.

