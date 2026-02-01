Soirée DJ “All Around the World” Les Volonteux Beaumont-lès-Valence

Soirée DJ “All Around the World”

Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence Drôme

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 23:00:00

2026-02-13

L’association beaumontoise Les ZAGITES organise une soirée DJ “All Around the World”.

Les Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 81 14 tierslieuvolonteux@gmail.com

English :

The Beaumont-based association Les ZAGITES is organizing an All Around the World DJ party.

