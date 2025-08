Soirée DJ années 80 Guinguette Le Berceau La Crèche

Soirée DJ années 80 Guinguette Le Berceau La Crèche vendredi 22 août 2025.

Soirée DJ années 80 Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

2025-08-22

2025-08-22

2025-08-22

Retour vers les années 80 à la Guinguette Le Berceau !

De 18h à minuit, sortez vos vestes à épaulettes et vos meilleurs pas de danse la guinguette vous embarque pour une soirée 100 % rétro animée par un DJ set spécial années 80 !

De Michael Jackson à Indochine, de Madonna à Téléphone, retrouvez les tubes cultes qui ont marqué toute une génération. Une piste de danse en plein air, des lumières, de la bonne humeur… et vous pour faire vibrer la nuit !

Au programme

– DJ set années 80

– Planches apéro et cocktails pour reprendre des forces

– Look vintage bienvenu (mais pas obligatoire !)

– Ambiance festive et décomplexée sous les lampions de la guinguette .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co

