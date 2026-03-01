Soirée DJ Années 80s à Nos Jours

Route d’Orléans Saint-Doulchard Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 21:00:00

fin : 2026-03-27 01:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Revivez les plus grands hits des années 80 à aujourd’hui lors d’une soirée DJ festive et dansante à Saint-Doulchard.

L’Espace à Saint-Doulchard accueille une soirée DJ placée sous le signe de la fête et de la nostalgie, avec un voyage musical des années 80 à nos jours. Sur la piste de danse, découvrez les plus grands tubes pop, dance, électro et R&B qui ont marqué plusieurs générations. Dans une ambiance conviviale et énergique, profitez d’un moment à partager entre amis, en famille ou entre collègues, avec possibilité de consommer sur place. Sortez vos meilleurs looks rétro ou actuels et laissez-vous emporter par une nuit rythmée et festive. .

Route d’Orléans Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 16 31 12

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English :

Relive the greatest hits from the 80s to the present day at a festive DJ party in Saint-Doulchard.

L’événement Soirée DJ Années 80s à Nos Jours Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES