Soirée DJ Aqualloween Halloween à la piscine Rue Ambroise Croizat Scaër
Rue Ambroise Croizat Aquapaq Scaër Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-10-17 22:00:00
2025-10-17
Venez fêter monstrueusement les vacances à l’Aquapaq de Scaër !
Préparez-vous à frissonner dans une ambiance hollweenesque, le tout en musique avec Xtrem Effects.
Le programme ? un soupçon de sorcières et un zeste de fantômes; pour le reste nous leurs faisons confiance…
Préventes dès le 10 octobre à l’accueil de Scaër uniquement. .
Rue Ambroise Croizat Aquapaq Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 66 45 45
