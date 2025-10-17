Soirée DJ Aqualloween Halloween à la piscine Rue Ambroise Croizat Scaër

Rue Ambroise Croizat Aquapaq Scaër Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

2025-10-17

Venez fêter monstrueusement les vacances à l’Aquapaq de Scaër !

Préparez-vous à frissonner dans une ambiance hollweenesque, le tout en musique avec Xtrem Effects.

Le programme ? un soupçon de sorcières et un zeste de fantômes; pour le reste nous leurs faisons confiance…

Préventes dès le 10 octobre à l’accueil de Scaër uniquement. .

Rue Ambroise Croizat Aquapaq Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 66 45 45

