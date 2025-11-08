Soirée DJ au Newport Newport club casino Saint-Valery-en-Caux

Soirée DJ au Newport

Newport club casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 23:00:00

fin : 2025-11-08 04:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Soirée avec LVEE ONE au casino 23h à 4h.

12€ avec une consommation .

Newport club casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 84 10

L’événement Soirée DJ au Newport Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre