Soirée DJ au Newport Newport club casino Saint-Valery-en-Caux
Soirée DJ au Newport Newport club casino Saint-Valery-en-Caux mercredi 31 décembre 2025.
Soirée DJ au Newport
Newport club casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 23:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Casino Orchestra
DJ Ati & NA-J
Soirée dès 23h au Newport club.
Soirée à 25€ avec une consommation .
Newport club casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 84 10
English : Soirée DJ au Newport
L’événement Soirée DJ au Newport Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre