Soirée DJ au Newport Newport club casino Saint-Valery-en-Caux
Soirée DJ au Newport Newport club casino Saint-Valery-en-Caux samedi 7 février 2026.
Soirée DJ au Newport
Newport club casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 23:30:00
fin : 2026-02-07 04:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Concert Radio star (variétés internationales) de 22h à 23h30.
Soirée avec DJ L-Veee.One de23h30 à 4h.
Entrée au club DJ 12€ avec une consommation. Au Newport du casino. .
Newport club casino Front de mer Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 84 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée DJ au Newport
L’événement Soirée DJ au Newport Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre