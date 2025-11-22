Soirée DJ Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Soirée DJ

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la Liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Dansez sur la musique des années 70, 80, 90… après le repas d’anniversaire du Ti’Boussa (19h30 sur réservation). .

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la Liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

English : Soirée DJ

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée DJ Avranches a été mis à jour le 2025-11-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts