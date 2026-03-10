Soirée DJ

21 rue du Printemps Bartenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

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21 rue du Printemps Bartenheim 68870 Haut-Rhin Grand Est hello@east-park.fr

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English :

L’événement Soirée DJ Bartenheim a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue