Soirée DJ Bartenheim
Soirée DJ Bartenheim vendredi 17 juillet 2026.
Soirée DJ
21 rue du Printemps Bartenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
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21 rue du Printemps Bartenheim 68870 Haut-Rhin Grand Est hello@east-park.fr
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English :
L’événement Soirée DJ Bartenheim a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue