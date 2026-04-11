Soirée DJ Le Pub Cabourg
Soirée DJ Le Pub Cabourg dimanche 12 avril 2026.
Cabourg
Soirée DJ
Le Pub 9 Avenue de la Mer Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 22:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-04-30 2026-05-02 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-27 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04
Tout au long de l’année, Le Pub fait vibrer au rythme de ses sets DJ soigneusement sélectionnés ! Dans une ambiance à la fois dynamique et conviviale, les soirées et les styles s’enchaînent et s’adaptent aux envies du moment, dans une atmosphère propice à la détente comme à la fête.
Tout au long de l’année, Le Pub fait vibrer au rythme de ses sets DJ soigneusement sélectionnés ! Dans une ambiance à la fois dynamique et conviviale, les soirées et les styles s’enchaînent et s’adaptent aux envies du moment, dans une atmosphère propice à la détente comme à la fête. .
Le Pub 9 Avenue de la Mer Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 11 69 lepubcabourg@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée DJ
Throughout the year, Le Pub keeps you buzzing to the rhythm of its carefully selected DJ sets! In an atmosphere that’s both dynamic and friendly, the evenings and styles follow one another and adapt to the mood of the moment, in an atmosphere conducive to both relaxation and partying.
L’événement Soirée DJ Cabourg a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cabourg
À voir aussi à Cabourg (Calvados)
- Atelier enfant Paysage aux mille couleurs Villa du Temps retrouvé Cabourg 13 avril 2026
- Visite guidée de Sweet Home Sweet Home Cabourg Cabourg 13 avril 2026
- Atelier d’origami sur toile Salle des mariages Cabourg 14 avril 2026
- Atelier inter-actif avec un pédalier connecté sur écran Domitys Le Carrousel Cabourg 14 avril 2026
- Visite bébé de la Villa du Temps retrouvé Villa du Temps retrouvé Cabourg 15 avril 2026