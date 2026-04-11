Soirée DJ Le Pub Cabourg

Cabourg

Soirée DJ

Le Pub 9 Avenue de la Mer Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 22:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-04-30 2026-05-02 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-27 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04

Tout au long de l’année, Le Pub fait vibrer au rythme de ses sets DJ soigneusement sélectionnés ! Dans une ambiance à la fois dynamique et conviviale, les soirées et les styles s’enchaînent et s’adaptent aux envies du moment, dans une atmosphère propice à la détente comme à la fête.

Tout au long de l’année, Le Pub fait vibrer au rythme de ses sets DJ soigneusement sélectionnés ! Dans une ambiance à la fois dynamique et conviviale, les soirées et les styles s’enchaînent et s’adaptent aux envies du moment, dans une atmosphère propice à la détente comme à la fête. .

Le Pub 9 Avenue de la Mer Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 11 69 lepubcabourg@gmail.com

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English : Soirée DJ

Throughout the year, Le Pub keeps you buzzing to the rhythm of its carefully selected DJ sets! In an atmosphere that’s both dynamic and friendly, the evenings and styles follow one another and adapt to the mood of the moment, in an atmosphere conducive to both relaxation and partying.

L’événement Soirée DJ Cabourg a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cabourg