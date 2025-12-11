Soirée DJ et Blind Test Saint-Affrique

Soirée DJ et Blind Test

19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Venez nombreux pour profiter de la soirée DJ et Blind test au Glass !

On vous a prévu une soirée qui risque bien d’être dingue !!!!!!

Nous avons le plaisir d’accueillir Michel Cazenave qui viendra nous ambiancer tout au long de la soirée !!!!!

Il y aura aussi, durant la soirée des moments blindtest, durant lesquels vous pourrez exposer vos connaissances musicales aux yeux de tous et gagner des cadeaux.

Et dans l’idéal, il faudra vous vêtir de votre pull le plus moche, et pas forcément de Noël (le plus original sera évidemment récompensé!!!!!)

N’ayez crainte, vous ne serez pas jugés ni sanctionnés si vous êtes trop élégant !!!! .

19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com

English :

Come one, come all to enjoy the DJ and Blind Test at the Glass!

