Soirée DJ et concours de pull de Noël V and B Dives-sur-Mer
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 23:00:00
2025-12-19
Le V and B de Dives-sur-Mer vous propose cette soirée ambiance avec un DJ.
C’est l’occasion de venir avec votre meilleur pull de Noël pour le concours !
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr
English : Soirée DJ et concours de pull de Noël
The V and B in Dives-sur-Mer offers you an evening of vacation ambience and electro music.
