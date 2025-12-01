Soirée DJ et concours de pull de Noël V and B Dives-sur-Mer

Soirée DJ et concours de pull de Noël

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 23:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Le V and B de Dives-sur-Mer vous propose cette soirée ambiance avec un DJ.

C’est l’occasion de venir avec votre meilleur pull de Noël pour le concours !

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr

English : Soirée DJ et concours de pull de Noël

The V and B in Dives-sur-Mer offers you an evening of vacation ambience and electro music.

