Soirée DJ Fête nationale française Visan

Soirée DJ Fête nationale française Visan lundi 14 juillet 2025.

Soirée DJ Fête nationale française

879 RTE DE BOUCHET Visan Vaucluse

Tarif : 21 – 21 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Lundi 14 Juillet Soirée DJ Fête nationale française



Ouvert à tous !



Venez danser et vibrer aux couleurs bleus, blanc, rouge pour la Fête Nationale française qui sera animée par Dj Mich.

.

879 RTE DE BOUCHET Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com

English :

Monday, July 14: DJ evening French national holiday



Open to all!



Come and dance to the colors of blue, white and red for the French National Holiday, hosted by Dj Mich.

German :

Montag, 14. Juli: DJ-Abend Französischer Nationalfeiertag



Offen für alle!



Tanzen und vibrieren Sie in den Farben Blau, Weiß und Rot für den französischen Nationalfeiertag, der von Dj Mich moderiert wird.

Italiano :

Lunedì 14 luglio: serata DJ festività francesi



Aperto a tutti!



Venite a ballare con i colori blu, bianco e rosso per la festa nazionale francese, accompagnati da Dj Mich.

Espanol :

Lunes 14 de julio: Noche de DJ Días festivos en Francia



Abierto a todos



Ven a bailar con los colores azul, blanco y rojo de la fiesta nacional francesa, con Dj Mich.

L’événement Soirée DJ Fête nationale française Visan a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes