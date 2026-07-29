Soirée DJ Fêtes de Luglon MAISON GARBAY Luglon

Informations pratiques

Luglon

Soirée DJ Fêtes de Luglon

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31

A l’occasion des fêtes de Luglon, une soirée DJ animera la Maison Garbay avec des sonorités pour tous les goûts et toutes les générations. Musique, convivialité et bonne humeur sont au programme pour petits et grands.

A l’occasion des fêtes de Luglon, une soirée DJ animera la Maison Garbay avec des sonorités pour tous les goûts et toutes les générations. Musique, convivialité et bonne humeur sont au programme pour petits et grands. .

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

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English : Soirée DJ Fêtes de Luglon

As part of the Luglon Festival, a DJ night will liven up the Maison Garbay with music for all tastes and all ages. Music, a friendly atmosphere, and good cheer are on the agenda for young and old alike.

L’événement Soirée DJ Fêtes de Luglon Luglon a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Cœur Haute Lande