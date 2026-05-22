Soirée Dj Guest Mamão Mamão Bourg-de-Péage
Soirée Dj Guest Mamão Mamão Bourg-de-Péage samedi 23 mai 2026.
Bourg-de-Péage
Soirée Dj Guest Mamão
Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Manouk prend les platines avec une énergie solaire et festive.
Un set aux influences latines, mêlant rythmes ensoleillés et touches généralistes, qui donne instantanément envie de bouger.
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Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
Manouk takes to the decks with a sunny, festive energy.
A Latin-influenced set, blending sunny rhythms with generalist touches, that instantly makes you want to get moving.
L’événement Soirée Dj Guest Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-20 par Valence Romans Tourisme
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