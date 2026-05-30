Soirée DJ, La Ruelle, Ségur-le-Château
Soirée DJ, La Ruelle, Ségur-le-Château samedi 30 mai 2026.
Soirée DJ Samedi 30 mai, 19h00 La Ruelle Corrèze
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:52:00+02:00
Fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:52:00+02:00
On branche la mixette, on installe la sono et en avant pour une soirée musicale !
DJ Pouss’Disc et DJ Schnöck vous ont concocté des playlists aux petits oignons.
DJ Pouss’Disc
(Re)plongez dans la programmation de La Ruelle.
Un voyage dans le temps, inédit et vaporeux,
sur le rythme doux des mélodies passées.
DJ Schnöck
Alternance de pépites trouvées sous un rhinocéros et de bons saucissons dansants.
Ça va guincher fort sous la plus belle boule à facettes du 19230 !
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Une soirée musicale et dansante dj musique
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