Soirée DJ Kite-R Evolution Merville-Franceville-Plage

Kite-R Evolution 1 bis boulevard wattier Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2025-08-03 18:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Venez danser au Surf Bar de Kite-R Évolution lors des soirées DJ de l’été !

Kite-R Evolution 1 bis boulevard wattier Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 12 52

English : Soirée DJ

Come and dance at Kite-R Evolution’s Surf Bar during the summer DJ nights!

German : Soirée DJ

Tanzen Sie in der Surf Bar von Kite-R Évolution bei den DJ-Abenden im Sommer!

Italiano :

Venite a ballare tutta la notte al Surf Bar di Kite-R Évolution durante le nostre serate estive con DJ!

Espanol :

Ven a bailar toda la noche en el Surf Bar de Kite-R Évolution durante nuestras noches de DJ de verano

