Soirée DJ Mix Limoges
Soirée DJ Mix Limoges vendredi 23 janvier 2026.
Soirée DJ Mix
Boulevard des Petits Carmes Limoges Haute-Vienne
Tarif : 4.4 – 4.4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Le DJ Music and Geek vous prépare une soirée musicale dans un décor glacé !
Renseignements auprès de la patinoire (en lien). .
Boulevard des Petits Carmes Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 13 85
English : Soirée DJ Mix
L’événement Soirée DJ Mix Limoges a été mis à jour le 2025-12-06 par OT Limoges Métropole