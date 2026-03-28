Soirée DJ mouss’ à l’aquapaq Piscine Aquapaq Quimperlé

Soirée DJ mouss’ à l’aquapaq

Piscine Aquapaq 2 Rue Aimé Césaire Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Venez vivre une soirée immersive avec au programme, un show son et lumières accompagnées d’effets pyrotechniques et d’une tempête de mousse sans précédent ! Cette soirée est l’occasion parfaite de partager un moment exceptionnel en famille. (10 ans minimum) .

Piscine Aquapaq 2 Rue Aimé Césaire Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 07 77

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English : Soirée DJ mouss’ à l’aquapaq

L’événement Soirée DJ mouss’ à l’aquapaq Quimperlé a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS