Soirée DJ Mousse – La Ferté-Bernard, 13 juin 2025 19:30, La Ferté-Bernard.

Sarthe

Soirée DJ Mousse Chope et Compagnie La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 19:30:00

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Prépare-toi à vivre une soirée complètement MOUSSANTE ! On transforme la terrasse en dancefloor géant avec un DJ qui va faire trembler les platines Mousse + bonne musique + bonne humeur = ambiance de folie garantie ! Viens avec ta team, enfile ta tenue la plus fun, et laisse-toi porter par la vague. DJ en live Terrasse extérieure .

Chope et Compagnie

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 56 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée DJ Mousse La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-05-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude