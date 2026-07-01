Soirée DJ, Parc de l’Oseraie, Les Mureaux
vendredi 3 juillet 2026 · Parc de l’Oseraie · Les Mureaux
Informations pratiques
Soirée DJ 3 et 17 juillet Parc de l’Oseraie Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T19:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:30:00+02:00
Le parc de l’Oseraie a été aménagé autour d’une propriété en briques et en pierres meulières construite entre 1876 et 1879 par l’architecte Jules Saulnier : la Maison du Parc de l’Oseraie, classée Patrimoines d’intérêt régional.
Aujourd’hui, ce parc arboré de 221 arbres accueille familles et promeneurs.
Dans le cadre des guiguettes estivales, rendez-vous pour une soirée DJ avec DJ Pascal
Présence de food trucks.
Parc de l’Oseraie rue des gros murs, 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France
Rendez-vous pour une soirée DJ avec DJ Pascal
© Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
À voir aussi à Les Mureaux (Yvelines)
- Les Z’Enchanteurs, Parc de l’Oseraie, Les Mureaux 10 juillet 2026
- The Gypsy jazz band, Parc de l’Oseraie, Les Mureaux 24 juillet 2026
- Samskara, Parc de l’Oseraie, Les Mureaux 31 juillet 2026
- Fleurs en Seine Parc de l’Oseraie Les Mureaux 19 septembre 2026
- Fleurs en Seine Parc de l’Oseraie Les Mureaux 19 septembre 2026