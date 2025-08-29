Soirée DJ Saint-Affrique

Soirée DJ Saint-Affrique vendredi 29 août 2025.

Soirée DJ

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Venez nombreux au Commerce pour cette dernière soirée !

Pour clôturer cette saison estivale on retrouve notre cher Deejay Nikos .

10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

English :

Come one, come all to Le Commerce for this final evening!

German :

Kommen Sie an diesem letzten Abend zahlreich ins Commerce!

Italiano :

Venite a Le Commerce per questa serata finale!

Espanol :

Venga a Le Commerce para esta última velada

L’événement Soirée DJ Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)