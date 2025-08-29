Soirée DJ Saint-Affrique
Soirée DJ Saint-Affrique vendredi 29 août 2025.
Soirée DJ
10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron
Début : Vendredi 2025-08-29
fin : 2025-08-29
2025-08-29
Venez nombreux au Commerce pour cette dernière soirée !
Pour clôturer cette saison estivale on retrouve notre cher Deejay Nikos .
10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60
English :
Come one, come all to Le Commerce for this final evening!
German :
Kommen Sie an diesem letzten Abend zahlreich ins Commerce!
Italiano :
Venite a Le Commerce per questa serata finale!
Espanol :
Venga a Le Commerce para esta última velada
L’événement Soirée DJ Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)