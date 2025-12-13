Soirée DJ Epona Hôtel Sens Sens

Soirée DJ

Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-05-15 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05

Soirée DJ

Au Dernier Etage Rooftop

Une soirée rythmée autour d’un verre ou d’une expérience

gourmande, dans un cadre panoramique. .

Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 61 20 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée DJ

L’événement Soirée DJ Sens a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Sens et Sénonais