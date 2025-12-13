Soirée DJ Epona Hôtel Sens Sens
Soirée DJ Epona Hôtel Sens Sens vendredi 15 mai 2026.
Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens Yonne
Début : 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-08-01
2026-05-15 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05
Au Dernier Etage Rooftop
Une soirée rythmée autour d’un verre ou d’une expérience
gourmande, dans un cadre panoramique. .
Epona Hôtel Sens 97 Rue de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 61 20 00
English : Soirée DJ
