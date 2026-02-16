Soirée DJ SET BASS MAXX Le Paddock Amnéville Amnéville
Soirée DJ SET BASS MAXX
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 21:00:00
fin : 2026-03-06
Préparez-vous à une soirée 100 % énergie avec Bass Maxx aux platines.
Rythmes puissants, ambiance électrisante et dancefloor en fusion… le Paddock vous promet un vendredi soir intense et festif.
Rendez-vous dès 21h pour faire vibrer la nuit.Tout public
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
English :
Get ready for a 100% energy evening with Bass Maxx on the decks.
Powerful rhythms, an electrifying atmosphere and a dancefloor in fusion? the Paddock promises you an intense and festive Friday night.
Join us from 9pm to rock the night away.
