Soirée DJ SET BASS MAXX Le Paddock Amnéville Amnéville

Soirée DJ SET BASS MAXX

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 21:00:00

Préparez-vous à une soirée 100 % énergie avec Bass Maxx aux platines.

Rythmes puissants, ambiance électrisante et dancefloor en fusion… le Paddock vous promet un vendredi soir intense et festif.

Rendez-vous dès 21h pour faire vibrer la nuit.Tout public

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

English :

Get ready for a 100% energy evening with Bass Maxx on the decks.

Powerful rhythms, an electrifying atmosphere and a dancefloor in fusion? the Paddock promises you an intense and festive Friday night.

Join us from 9pm to rock the night away.

