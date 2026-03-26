Soirée Dj Set by Rouzik Bar tabac Le Bretagne Lamballe-Armor
Soirée Dj Set by Rouzik Bar tabac Le Bretagne Lamballe-Armor vendredi 3 avril 2026.
Soirée Dj Set by Rouzik
Bar tabac Le Bretagne 19 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Au programme musiques des années 70, 80 ou encore 90 ! .
Bar tabac Le Bretagne 19 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 02 10
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English :
L’événement Soirée Dj Set by Rouzik Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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