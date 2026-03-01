Soirée DJ set de Barbara Butch Mucem Marseille 2e Arrondissement

Soirée DJ set de Barbara Butch

Lundi 16 mars 2026 à partir de 20h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date :

Début : 2026-03-16 20:30:00

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

Pour clôturer en fête et ensemble cette 5ème saison des Procès du siècle, venez enflammer la piste aux sons house, disco, pop et funk de Barbara Butch, véritable militante de la fête et de l’amour !

La soirée s’ouvrira avec un warm-up assuré par Phred Noir de La dame Noir, activiste des soirées marseillaises.



La détention d’un billet pour le DJ set ne garantit pas l’accès à l’auditorium à 19h .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To bring the 5th season of the Trials of the Century to a festive close, come and set the dancefloor alight with the house, disco, pop and funk sounds of Barbara Butch, a true campaigner for celebration and love!

