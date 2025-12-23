Soirée DJ SET Double Impact, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Soirée DJ SET Double Impact, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen samedi 4 avril 2026.
Soirée DJ SET Double Impact
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Deux DJ déchirés par le son, en mission pour la guinche. Un sur ces vinyles, l’autre sur son ordi, ils sont là pour faire danser les gens, les faire suer & les faire hurler de plaisir !
Venez vous trémousser, danser à gogo, faire la fête toute la soirée pour soutenir notre association dans une ambiance qui pourrait bien s’attarder dans les années 80 et 90 !
Qu’est ce qu’un SEB ?
SEB (Soirée d’Équilibre Budgétaire) est un événement amavada dont tous les bénéfices sont reversés directement à l’association afin qu’elle perdure dans le temps et dans de bonnes conditions ! En bref, venir aux SEB, c’est s’amuser en soutenant Amavada !
DJ SET Valéry Dekowski Yohann Allex .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
English : Soirée DJ SET Double Impact
Two DJs torn apart by sound, on a mission to guinche. One on his vinyl, the other on his computer, they’re here to make people dance, sweat & howl with pleasure!
