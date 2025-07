Soirée DJ SET GREG ASCORI Le paddock Amnéville Amnéville

Soirée DJ SET GREG ASCORI Le paddock Amnéville Amnéville vendredi 1 août 2025.

Soirée DJ SET GREG ASCORI

Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-01 21:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-08

Le Paddock passe en mode club pour une nouvelle nuit rythmée par Greg Ascori !

Ambiance électro, deep house & sons festifs prépare-toi à danser jusqu’à la fermeture dans un cadre vibrant et stylé.Tout public

Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

English :

Le Paddock goes clubbing for a new night with Greg Ascori!

Electro, deep house & festive sounds: get ready to dance until closing time in a vibrant and stylish setting.

German :

Das Paddock wechselt in den Clubmodus für eine weitere Nacht mit dem Rhythmus von Greg Ascori!

Elektro, Deep House und Party-Sounds: Bereite dich darauf vor, in einer vibrierenden und stilvollen Umgebung bis zum Feierabend zu tanzen.

Italiano :

Il Paddock diventa club mode per un’altra notte di musica di Greg Ascori!

Electro, deep house e suoni festosi: preparatevi a ballare fino all’ora di chiusura in un ambiente vibrante ed elegante.

Espanol :

¡El Paddock se pone en modo club para otra noche de música de Greg Ascori!

Electro, deep house y sonidos festivos: prepárate para bailar hasta el cierre en un ambiente vibrante y elegante.

