Soireé DJ SET HOLSI Le Paddock Amnéville Amnéville

Soireé DJ SET HOLSI

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 21:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Prépare-toi pour une soirée électrisante au Paddock Amnéville avec DJ Holsi aux platines !

Un set exclusif mêlant sons électro, house et vibes envoûtantes pour faire vibrer la piste jusqu’au bout de la nuit.Tout public

0 .

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

English :

Get ready for an electrifying evening at the Paddock Amnéville with DJ Holsi on the decks!

An exclusive set combining electro, house and bewitching vibes to keep the dancefloor rocking until the end of the night.

L’événement Soireé DJ SET HOLSI Amnéville a été mis à jour le 2026-02-03 par DESTINATION AMNEVILLE