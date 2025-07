Soirée DJ Set house MuZic La Ruche Marange-Silvange

Soirée DJ Set house MuZic La Ruche Marange-Silvange samedi 9 août 2025.

Soirée DJ Set house MuZic

La Ruche Allée François La pierre Marange-Silvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-09 20:00:00

fin : 2025-08-09 23:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Venez passer une soirée entre amis à deux pas de chez vous.

Transformée en club à ciel ouvert, La Ruche vous accueille dans une ambiance urbaine, festive et décontractée avec un DJ Set house électro proposé par Greg Ascori.

Que vous soyez amateur de musique électro ou simplement curieux de découvrir une nouvelle ambiance, cette soirée est faite pour vous !

Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

La Ruche Allée François La pierre Marange-Silvange 57535 Moselle Grand Est +33 6 77 09 08 70 laruche@mairie-marange-silvange.fr

English :

Come and spend an evening with friends just a stone’s throw from home.

Transformed into an open-air club, La Ruche welcomes you in an urban, festive and relaxed atmosphere with an electro house DJ set by Greg Ascori.

Whether you’re a fan of electro music or simply curious to discover a new atmosphere, this is the evening for you!

Refreshments and catering on site.

German :

Verbringen Sie einen Abend mit Freunden nur wenige Schritte von Ihrem Zuhause entfernt.

Das in einen Freiluftclub umgewandelte La Ruche empfängt Sie in einer urbanen, festlichen und entspannten Atmosphäre mit einem House-Elektro-DJ-Set, das von Greg Ascori präsentiert wird.

Ob Sie nun ein Liebhaber von Elektro-Musik oder einfach nur neugierig auf eine neue Atmosphäre sind, dieser Abend ist wie für Sie gemacht!

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Venite a trascorrere una serata con gli amici a due passi da casa.

Trasformata in un club all’aperto, La Ruche vi accoglie in un’atmosfera urbana, festosa e rilassata con il DJ set electro house di Greg Ascori.

Se siete appassionati di musica electro o semplicemente curiosi di scoprire una nuova atmosfera, questa è la serata che fa per voi!

Rinfreschi e cibo sul posto.

Espanol :

Venga a pasar una velada entre amigos a dos pasos de casa.

Transformado en un club al aire libre, La Ruche le da la bienvenida a un ambiente urbano, festivo y relajado con un DJ set de electro house a cargo de Greg Ascori.

Tanto si es fan de la música electrónica como si tiene curiosidad por descubrir un nuevo ambiente, ¡esta es su velada!

Refrescos y comida in situ.

