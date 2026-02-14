Soirée DJ set Quinze nonante sept Le Lem Nancy

Soirée DJ set Quinze nonante sept

Le Lem 11 Grande Rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 21:00:00

fin : 2026-05-27 22:30:00

Date(s) :

2026-05-27

La Veilleuse, c’est aussi un moment pour se retrouver tous-tes ensemble ! Cette soirée, c’est l’occasion de venir écouter le travail du DJ Quinze Nonante Sept, et venir chanter des chansons de lutte (ou en découvrir !) On a bien besoin de moments comme cela en ce moment, non? Et en plus, le bar du LEM sera ouvert.

Toujours en exploration, il arrive que les propositions du DJ Quinze Nonante Sept se prêtent à la sieste comme à des afters survoltés. À l’occasion de cette nouvelle édition de La Veilleuse, il concocte une sélection de musiques de peuples en lutte et de chansons de lutte de différents continents et de différentes époques…

Vous pouvez commencer la soirée en assistant à la restitution du stage de lecture à voix haute.

Toutefois, il vous faudra deux billets un billet restitution et un billet DJ set.

Prix libre à partir de 1€. Réservation conseillée.Tout public

1 .

Le Lem 11 Grande Rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 14

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English :

La Veilleuse is also a time for everyone to get together! This evening is an opportunity to listen to the work of DJ Quinze Nonante Sept, and to come and sing songs of struggle (or discover new ones!) We really need moments like this right now, don’t we? And what’s more, the LEM bar will be open.

Always exploring, DJ Quinze Nonante Sept’s proposals sometimes lend themselves to siestas as much as they do to supercharged afters. For this latest edition of La Veilleuse, he has concocted a selection of music by peoples in struggle and songs of struggle from different continents and eras?

You can start the evening by attending the reading aloud workshop.

However, you’ll need two tickets: a restitution ticket and a DJ set ticket.

Prices start at 1? Reservations recommended.

L’événement Soirée DJ set Quinze nonante sept Nancy a été mis à jour le 2026-03-27 par DESTINATION NANCY