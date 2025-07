Soirée DJ Set « Teaz » ZAC du Mont-de-Magny Gisors

ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Début : 2025-08-08 20:30:00

2025-08-08

Soirée dancing avec un DJ set de Teaz aux sons disco et funky qui fera danser la Vache à Lunettes jusqu’à 00h30.

ZAC du Mont-de-Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Soirée DJ Set « Teaz »

An evening of dancing with a DJ set by Teaz, featuring disco and funky sounds, will keep the Vache à Lunettes dancing until 00:30.

German :

Dancing Night mit einem DJ-Set von Teaz mit Disco- und Funky-Sounds, der die Vache à Lunettes bis 00:30 Uhr zum Tanzen bringt.

Italiano :

La notte si balla con il DJ set di Teaz, le cui sonorità disco e funky faranno ballare la Vache à Lunettes fino alle 12.30.

Espanol :

Baila toda la noche con el DJ set de Teaz, cuyos sonidos disco y funky mantendrán la Vache à Lunettes bailando hasta las 12.30 de la mañana.

L’événement Soirée DJ Set « Teaz » Gisors a été mis à jour le 2025-07-23 par Vexin Normand Tourisme