Soirée DJ SET Le She & Il Treffiagat
Soirée DJ SET Le She & Il Treffiagat samedi 27 décembre 2025.
Soirée DJ SET
Le She & Il 3 Avenue du Port Treffiagat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 19:30:00
fin : 2025-12-27 00:30:00
Date(s) :
2025-12-27
Soirée DJ SET avec DJ Bapt’ ! .
Le She & Il 3 Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 6 48 10 97 44
English :
L’événement Soirée DJ SET Treffiagat a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Destination Pays Bigouden