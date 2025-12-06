Soirée DJ TINTIN Saint-Affrique

Soirée DJ TINTIN

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Venez nombreux à la soirée DJ du samedi soir !

Soirée DJ Tintin au Com .

English :

Come one, come all to the DJ party on Saturday night!

