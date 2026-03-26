Soirée DJ Vinyls BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Soirée DJ Vinyls BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 17 avril 2026.
Soirée DJ Vinyls
BAGNERES-DE-BIGORRE 16 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Agathe Ze Power
DJ set .
BAGNERES-DE-BIGORRE 16 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 66 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Agathe Ze Power
L’événement Soirée DJ Vinyls Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Rando Grillades BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 31 mars 2026
- Balade découverte du village de la Mongie et de la station RDV à l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre 31 mars 2026
- Construction neige Rdv. devant l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre 31 mars 2026
- La raquette c’est chouette sous les étoiles BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 31 mars 2026
- 1ères Traces LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 1 avril 2026